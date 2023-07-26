В Италии могут объявить режим ЧС в связи с пожарами

Новости Италии. В Италии намерены объявить режим ЧС в связи с пожарами. Речь о четырех областях страны. Наряду с пожарами в отдельных районах бушуют и ураганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Милане и окрестностях их жертвами стали два человека, а ущерб оценивается более чем в 40 миллионов евро. Ранее на Сицилии в результате лесных пожаров погибли не менее трех человек, уничтожены десятки гектаров площадей. Центр и юг Италии вторую неделю находятся во власти двух африканских циклонов. Они и являются причиной 40-градусной жары в стране.