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В Италии могут объявить режим ЧС в связи с пожарами

26 июля 2023 13:41
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Новости Италии. В Италии намерены объявить режим ЧС в связи с пожарами. Речь о четырех областях страны. Наряду с пожарами в отдельных районах бушуют и ураганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии могут объявить режим ЧС в связи с пожарами-1

В Милане и окрестностях их жертвами стали два человека, а ущерб оценивается более чем в 40 миллионов евро. Ранее на Сицилии в результате лесных пожаров погибли не менее трех человек, уничтожены десятки гектаров площадей. Центр и юг Италии вторую неделю находятся во власти двух африканских циклонов. Они и являются причиной 40-градусной жары в стране.

# Пожар # Новости Италии # Фотофакт

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