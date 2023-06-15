Минобороны РФ: российская армия ударила по резервам ВСУ и поразила объекты производства БПЛА

В ночь на 15 июня 2023 года Вооруженные силы России осуществили авиационные удары по объектам производства боевых беспилотников на территории Украины с использованием высокоточного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, были поражены все цели. В течение дня российская группировка в районе Времевского выступа отбила две контратаки украинских сил, в результате чего было уничтожено до 25 военнослужащих и 3 танка. В Донецкой Народной Республике под ударами скоплений живой силы и техники оказались 128-я бригада территориальной обороны, 31-я механизированная бригада и 1-я танковая бригада Вооруженных сил Украины.

На остальных участках также были уничтожены подразделения ВСУ, подавлена деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп. На протяжении дня противник нес потери и терял технику.