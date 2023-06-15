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Боррель высказался за увеличение поставок оружия из стран Запада в Украину

15 июня 2023 14:17
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Украине следует увеличить объемы поставляемого современного оружия. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Такую позицию он озвучил на двухдневном совещании глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе. ЕС инициировал проект по поставке боеприпасов, беспилотников и артиллерии, на который получил от стран-членов запросы в размере 900 миллионов евро. До конца июля Европейский союз планирует заключить контракты с оборонной отраслью через Европейское оборонное агентство.

Российская Федерация выражает обеспокоенность по поводу поставок оружия в Украину и отмечает, что такие грузы станут законной целью для РФ. В Кремле считают, что поставки оружия из стран НАТО отрицательно сказываются на переговорах между Москвой и Киевом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США и Альянс непосредственно участвуют в конфликте в Украине.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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