Боррель высказался за увеличение поставок оружия из стран Запада в Украину

Украине следует увеличить объемы поставляемого современного оружия. Так считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Такую позицию он озвучил на двухдневном совещании глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе. ЕС инициировал проект по поставке боеприпасов, беспилотников и артиллерии, на который получил от стран-членов запросы в размере 900 миллионов евро. До конца июля Европейский союз планирует заключить контракты с оборонной отраслью через Европейское оборонное агентство.

Российская Федерация выражает обеспокоенность по поводу поставок оружия в Украину и отмечает, что такие грузы станут законной целью для РФ. В Кремле считают, что поставки оружия из стран НАТО отрицательно сказываются на переговорах между Москвой и Киевом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США и Альянс непосредственно участвуют в конфликте в Украине.