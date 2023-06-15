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Песков прокомментировал заявление Подоляка о контрнаступлении ВСУ

15 июня 2023 13:31
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Подоляк – не министр оборонного ведомства Украины, вряд ли он владеет информацией, началось ли контрнаступление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы офиса президента Украины о том, что Киев контрнаступательную операцию еще не начал. По словам Михаила Подоляка, ВС Украины проводят тестирование, а не полноценное наступление. Цель – уничтожить как можно больше техники и военных РФ, а также нащупать слабые точки российской стороны. 

Ранее Минобороны России сообщало, что в воскресенье, 4 июня, ВСУ начали контрнаступательную операцию по нескольким направлением. Основной удар ВСУ наносили на Запорожском участке фронта. В российском оборонном ведомстве в среду, 14 июня, проинформировали, что с начала контрнаступательных действий украинская сторона потеряла свыше 7,5 тыс. военных убитыми и ранеными. Колоссальные потери понес Киев и по части техники. 

# Международная политика # Дмитрий Песков # Михаил Подоляк

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