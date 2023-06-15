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Подоляк: план ВСУ включает убийство максимального числа россиян

15 июня 2023 13:51
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План Киева нацелен на убийство как можно большего числа россиян. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.

Он отмечает, что после реализации плана нет нужды прекращать и начинать диалог, а для Украины единственным допустимым вариантом будет восстановление границ 1991 года. 

Подобные высказывания украинских чиновников уже не раз появлялись ранее. В начале мая глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы будут убивать россиян в любом уголке мира до полной победы. Он также признал, что Киев вовлечен в террористические атаки против граждан России. 

В ответ на эти высказывания РФ направила обращение в Совет Безопасности ООН, в котором выразила свое возмущение. Представители всемирной организации призвали стороны не разжигать обстановку и не обострять конфликт.

# Международная политика # Михаил Подоляк # Владимир Зеленский # Кирилл Буданов

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