Инфляция в Аргентине приблизилась к 125% и продолжает расти

Новости Аргентины. Очередной рекорд инфляция установила в Аргентине. Показатель приблизился к 125 % и продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмены бьют тревогу. Закупочная цена растет, а вот прибыль, наоборот, снижается. Аргентина попала в круговорот экономических кризисов. Девальвация, трехзначная инфляция, отрицательные резервы центрального банка и слабеющая экономика – сегодня основные проблемы страны. Как правительства, так и самих жителей.