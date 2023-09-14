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Инфляция в Аргентине приблизилась к 125% и продолжает расти

14 сентября 2023 11:21
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Новости Аргентины. Очередной рекорд инфляция установила в Аргентине. Показатель приблизился к 125 % и продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Аргентине приблизилась к 125% и продолжает расти-1

Бизнесмены бьют тревогу. Закупочная цена растет, а вот прибыль, наоборот, снижается. Аргентина попала в круговорот экономических кризисов. Девальвация, трехзначная инфляция, отрицательные резервы центрального банка и слабеющая экономика – сегодня основные проблемы страны. Как правительства, так и самих жителей.

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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