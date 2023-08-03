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Минобороны Германии вновь отказало Украине в поставках крылатых ракет Taurus

03 августа 2023 13:39
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Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался отрицательно по отношению к вопросу о передаче Украине ракет Taurus, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это не является основным приоритетом, а обеспокоенность по поводу поставки ракет вполне объяснима. Не только Германия не осуществляет поставки этих ракет, но и их союзники США. Он не исключает предоставления Киеву вооружений в будущем, но в настоящее время считает это не первостепенным вопросом. Вместо этого ФРГ сосредоточилась на других приоритетных направлениях, например, на ПВО, учебной поддержке, инженерных работах и бронетехнике. 

В конце мая Киев запросил у Берлина ракеты Taurus с дальностью стрельбы до 500 км, но решение о поставках пока остается за кадром.

# Международная политика # Борис Писториус

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