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Минобороны Британии подтверждает провал испытаний ядерной ракеты Trident

21 февраля 2024 11:46
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Испытания баллистической ракеты Trident II D5, проводимые военно-морскими силами Великобритании завершились неудачей, пишет ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sun.

По информации издания, после запуска ракета сразу же отклонилась от назначенного курса и упала вблизи подлодки, на которой находились глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, а также глава ВМС адмирал Бен Ки.

The Sun располагает данными о том, что данная ситуация произошла 30 января 2024 года в ходе тренировочной миссии в Атлантическом океане вблизи побережья штата Флорида.

# Международная политика # Грант Шаппс

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