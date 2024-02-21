Минобороны Британии подтверждает провал испытаний ядерной ракеты Trident

Испытания баллистической ракеты Trident II D5, проводимые военно-морскими силами Великобритании завершились неудачей, пишет ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sun.

По информации издания, после запуска ракета сразу же отклонилась от назначенного курса и упала вблизи подлодки, на которой находились глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, а также глава ВМС адмирал Бен Ки.

The Sun располагает данными о том, что данная ситуация произошла 30 января 2024 года в ходе тренировочной миссии в Атлантическом океане вблизи побережья штата Флорида.