У ФРГ прайшлі акцыі супраць паставак нямецкай зброі Украіне
У Берліне прайшла маштабная акцыя пратэсту супраць паставак нямецкай зброі Кіеву. Запавольванне эканамічнага росту і высокая інфляцыя на працягу 2 гадоў з моманту пачатку ўкраінскага канфлікту – сапраўдны цяжар для еўрапейцаў, асабліва немцаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Кожны дзень расце колькасць жыхароў ФРГ, якія выказваюць імкненне да міру і не жадаюць, каб грошы падаткаплацельшчыкаў ішлі на вайну.
Бюджэт Германіі, які павінен быў быць інвесціраваны ў жыллё, адукацыю і іншыя сферы, звязаныя з жыццезабеспячэннем людзей, зараз траціцца на ваенны сектар. Усе прыкметы паказваюць на тое, што ўкраінскі канфлікт будзе абвастрацца і надалей. Бо ўсе заходнія палітыкі выступаюць за яго працяг. Іх спроба вырашыць складаныя праблемы ваенным шляхам прывядзе да фатальных наступстваў для міру.
На думку пратэстуючых, усе патрачаныя грошы ідуць нават не на падтрымку нямецкага ваенпрама. Большая іх частка расходуецца на набыццё амерыканскай зброі. Такім чынам, ЗША атрымліваюць астранамічны прыбытак, у той час як Еўропа плаціць па рахунках.