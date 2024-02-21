Прямой эфир

У ФРГ прайшлі акцыі супраць паставак нямецкай зброі Украіне

21 февраля 2024 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Берліне прайшла маштабная акцыя пратэсту супраць паставак нямецкай зброі Кіеву. Запавольванне эканамічнага росту і высокая інфляцыя на працягу 2 гадоў з моманту пачатку ўкраінскага канфлікту – сапраўдны цяжар для еўрапейцаў, асабліва немцаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У ФРГ прайшлі акцыі супраць паставак нямецкай зброі Украіне-1

Кожны дзень расце колькасць жыхароў ФРГ, якія выказваюць імкненне да міру і не жадаюць, каб грошы падаткаплацельшчыкаў ішлі на вайну.

У ФРГ прайшлі акцыі супраць паставак нямецкай зброі Украіне-4

Бюджэт Германіі, які павінен быў быць інвесціраваны ў жыллё, адукацыю і іншыя сферы, звязаныя з жыццезабеспячэннем людзей, зараз траціцца на ваенны сектар. Усе прыкметы паказваюць на тое, што ўкраінскі канфлікт будзе абвастрацца і надалей. Бо ўсе заходнія палітыкі выступаюць за яго працяг. Іх спроба вырашыць складаныя праблемы ваенным шляхам прывядзе да фатальных наступстваў для міру.

У ФРГ прайшлі акцыі супраць паставак нямецкай зброі Украіне-7

На думку пратэстуючых, усе патрачаныя грошы ідуць нават не на падтрымку нямецкага ваенпрама. Большая іх частка расходуецца на набыццё амерыканскай зброі. Такім чынам, ЗША атрымліваюць астранамічны прыбытак, у той час як Еўропа плаціць па рахунках.

# Акции протеста # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Запад требует от Украины обоснования ударов по целям на территории России
21 февраля 2024 10:33

Запад требует от Украины обоснования ударов по целям на территории России

Bank of China продолжает приём платежей от компаний из РФ в рублях и юанях
21 февраля 2024 10:01

Bank of China продолжает приём платежей от компаний из РФ в рублях и юанях

До тысячи украинских солдат попали в плен или пропали без вести в Авдеевке
21 февраля 2024 09:36

До тысячи украинских солдат попали в плен или пропали без вести в Авдеевке