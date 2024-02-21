У Берліне прайшла маштабная акцыя пратэсту супраць паставак нямецкай зброі Кіеву. Запавольванне эканамічнага росту і высокая інфляцыя на працягу 2 гадоў з моманту пачатку ўкраінскага канфлікту – сапраўдны цяжар для еўрапейцаў, асабліва немцаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Бюджэт Германіі, які павінен быў быць інвесціраваны ў жыллё, адукацыю і іншыя сферы, звязаныя з жыццезабеспячэннем людзей, зараз траціцца на ваенны сектар. Усе прыкметы паказваюць на тое, што ўкраінскі канфлікт будзе абвастрацца і надалей. Бо ўсе заходнія палітыкі выступаюць за яго працяг. Іх спроба вырашыць складаныя праблемы ваенным шляхам прывядзе да фатальных наступстваў для міру.