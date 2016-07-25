Министр внутренних дел Баварии о терактах: «9 лет я министр, и подобного никогда прежде не случалось»

Новости Германии. Теракта в немецком Ансбахе могло и не быть. Беженца из Сирии, который устроил взрыв, должны были депортировать.

Власти Германии продолжают расследование. Основная версия – нервный срыв, вызванный отказом сирийцу в убежище. Напоминаем: вечером 24 июля он привёл в действие взрывное устройство неподалеку от места проведения музыкального фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в пивной немецкого Ансбаха поразил немцев не какой-то исключительной кровопролитностью. Здесь как раз никто, кроме самого террориста, не погиб. А из 12 пострадавших шансы выкарабкаться есть у всех, даже у троих тяжелораненых.

Нет, поразительной в этой истории стала именно её заурядность: это именно что не «ужасный конец», а «ужас без конца».

Йоахим Херманн, министр внутренних дел Баварии:

Для меня и для всех баварцев это была ужасная неделя. В понедельник – нападение в поезде на Вюрцбург, потом – расстрел в Мюнхене. Теперь вот опять. 9 лет я министр, и подобного никогда прежде не случалось. Дай господь, чтобы больше ничего подобного не случилось!

Нападение в Ансбахе совершил сирийский беженец, которому оказали в предоставлении убежища.

В понедельник в той же Баварии 17-летний афганец, попавший в Германию с последней волной мигрантов, вооружившись ножом, принялся кромсать пассажиров пригородного поезда. 15 человек ранены, сам преступник убит полицией. Логика в действиях террориста отсутствует, побудительные его мотивы установить невозможно.

В пятницу случился расстрел в мюнхенском торговом центре «Олимпия». Здесь, кроме, собственно, убийцы, погибли 10 случайных прохожих. Преступником был молодой человек из азиатской семьи.

Хотя его, как уверяют, направлял не исламизм, но ультра-правый радикализм, расизм, фактически.

Кроме Баварии, досталось Баден-Вюртембергу: одиночка с мачете убил случайную прохожую, ранил двоих, арестован полицией.

Хийяд Йылдырым, владелец закусочной:

Он работал у меня. Появился около полудня, был очень странным, и я отправил его домой. Говорят, потом он пришёл, поссорился с судомойкой. А потом вышел и начал рубить встречных-поперечных. Обычный парень был, совсем как мы! Кто бы мог подумать!

Владелец закусочной подметил именно то, что немцев особенно пугает: устроить массовое убийство способен человек, который никаких подозрений не вызывает. И случиться подобное может в любой момент. Здесь не станет гарантией ни мобилизация всех полицейских страны, ни тотальный контроль социальных сетей, ни обычная человеческая осторожность.

А это и есть террор в его классической форме: общество – всё, целиком – должно трепетать, ужас становится повсеместным, и нет от него спасения. Виной ли последним немецким событиям Великое переселение народов?

Возможно, но лишь потому, что в Европе появились миллионы людей, сорванных с места и живущих в состоянии перманентного стресса.

Власти Германии обречены принять меры радикальные и незамедлительные. Уровень страха в обществе не может оставаться столь высоким долго. Это провоцирует взрыв, эмоциональную разрядку, которая способна оказаться разрушительней терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.