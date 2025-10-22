Министр обороны Литвы Довиле Шакалене ушла в отставку. Официально это произойдет завтра, 23 октября. Женская дружба в правящих кругах Литвы оказалась настолько токсичной, что пришлось покинуть пост чуть раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шакалене не поделила с премьером Ингой Ругинене расходы на оборону. Министр хотела направить на укрепление обороноспособности страны выше 5 % от ВВП. Премьер же настаивала на более скромной цифре, чтобы избежать увеличения бюджетного дефицита. Впоследствии Шакалене решила, что гордо подаст заявление об отставке президенту, однако премьер ее опередила.

План не удался, и женщины вступили в открытое противостояние в СМИ, обвиняя друг друга во лжи. В результате всплыли постыдные подробности о деятельности Шакалене. Не обошли журналисты стороной и ее экстравагантные идеи по укреплению восточной границы, в частности «стены дронов».

Экс-министр обороны хотела, чтобы это сооружение напоминало стену из «Игры престолов». Однако какими бы сказочными ни были представления прибалтийских министров о своих возможностях, без устойчивой психики их не реализовать.