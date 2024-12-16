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Министр экономики Германии: из-за бездарной политики властей промышленность загнана в угол

16 декабря 2024 07:16
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Промышленность Германии из-за бездарной политики властей загнана в угол. Такое громкое заявление сделал министр экономики ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр экономики Германии: из-за бездарной политики властей промышленность загнана в угол-2

По его словам, почти все крупные немецкие предприятия ориентированы на экспорт. Однако действия правительства приводят лишь к тому, что зарубежные рынки для их продукции закрываются один за другим. Самый тяжелый удар нанесен по некогда известному и благополучному автопрому. Теперь немецкие автомобили потеряли всякую конкурентоспособность и проигрывают электромобилям из Китая. Вдобавок стремительно сокращаются инвестиции в промышленность, начинают закрываться заводы и уходят квалифицированные рабочие. Как отметил министр экономики, улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие предприятия.

# Международная политика # Новости Германии

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