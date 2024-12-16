Министр экономики Германии: из-за бездарной политики властей промышленность загнана в угол

По его словам, почти все крупные немецкие предприятия ориентированы на экспорт. Однако действия правительства приводят лишь к тому, что зарубежные рынки для их продукции закрываются один за другим. Самый тяжелый удар нанесен по некогда известному и благополучному автопрому. Теперь немецкие автомобили потеряли всякую конкурентоспособность и проигрывают электромобилям из Китая. Вдобавок стремительно сокращаются инвестиции в промышленность, начинают закрываться заводы и уходят квалифицированные рабочие. Как отметил министр экономики, улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие предприятия.