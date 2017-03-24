Уже 9 задержанных: полиция арестовала еще двух человек по делу о нападении в Лондоне

Новости Великобритании. В Лондоне и Бирмингеме проходят задержания по делу о теракте. Арестованы уже 9 человек. В том числе 39-летняя знакомая самого убийцы, которую подозревают в связях с террористами. Расследование продолжается.

Скотланд-ярд сообщил, что нападение совершил не кто иной, как Халид Мосуд. 52-летний выходец из графства Кент. Ислам он принял в тюрьме, когда сидел там за насилие. Тогда же сменил европейское имя.

Число жертв теракта у стен парламента возросло до четырех. Пострадали полсотни людей. Минувшим вечером лондонцы почтили память погибших на Трафальгарской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.