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Уже 9 задержанных: полиция арестовала еще двух человек по делу о нападении в Лондоне

24 марта 2017 10:05
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Новости Великобритании. В Лондоне и Бирмингеме проходят задержания по делу о теракте. Арестованы уже 9 человек. В том числе 39-летняя знакомая самого убийцы, которую подозревают в связях с террористами. Расследование продолжается.

Скотланд-ярд сообщил, что нападение совершил не кто иной, как Халид Мосуд. 52-летний выходец из графства Кент. Ислам он принял в тюрьме, когда сидел там за насилие. Тогда же сменил европейское имя.

Число жертв теракта у стен парламента возросло до четырех. Пострадали полсотни людей. Минувшим вечером лондонцы почтили память погибших на Трафальгарской площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Лондоне

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