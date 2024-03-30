Милей сокращает госсектор – в Аргентине проходят протесты

Глава государства, обещавший взбодрить страну, свое слово сдержал. Только для людей это стало настоящим шоком. Нехватка рабочих мест, дефицит товаров и тотальная экономия на всем – основные претензии граждан, которые снова вышли на улицы Буэнос-Айреса и других городов. На этой неделе состоялось несколько акций протеста.

Последняя из них была посвящена объявленным увольнениям. Милей заявил о сокращении госсектора. Статус нетрудоустроенных получат 70 тысяч человек. Также принято решение о закрытии 200 тысяч социальных программ. В своей политике аргентинский лидер ориентируется на Запад. В предвыборной речи он анонсировал отказ от национальной валюты в пользу доллара. Именно этот путь, по его мнению, способен принести улучшения экономической ситуации в стране. Жители Аргентины не так оторваны от реальности, о своем бедственном положении они заявляют властям регулярно.