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Михаила Саакашвили задержали: политик в СИЗО объявил голодовку

09 декабря 2017 10:03
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Новости Украины. 8 декабря был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик не оказывал сопротивления при задержании. Сейчас он находится в следственном изоляторе СБУ. Мера пресечения Саакашвили станет известна в течение 3 суток. 

Адвокат отметил, что Саакашвили отвергает все обвинения в свой адрес. В знак протеста политик начал бессрочную голодовку. 

Почти целую неделю в Киеве проходили стычки между сторонниками Саакашвили и правоохранителями. Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходило на улицах Киева (подробности здесь).

Михаил Саакашвили доставлен в Печерский суд Киева

# Михаил Саакашвили # Международная политика

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