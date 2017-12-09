Михаила Саакашвили задержали: политик в СИЗО объявил голодовку

Новости Украины. 8 декабря был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик не оказывал сопротивления при задержании. Сейчас он находится в следственном изоляторе СБУ. Мера пресечения Саакашвили станет известна в течение 3 суток.



Адвокат отметил, что Саакашвили отвергает все обвинения в свой адрес. В знак протеста политик начал бессрочную голодовку.



Почти целую неделю в Киеве проходили стычки между сторонниками Саакашвили и правоохранителями. Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходило на улицах Киева (подробности здесь).