Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходит на улицах Киева

Новости Украины. В Киеве продолжаются стычки между сторонниками бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Киеве продолжаются стычки между сторонниками бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеру «Движения новых сил» было дано 24 часа, чтобы явиться на допрос, однако добровольно идти в прокуратуру он отказался. Чтобы задержать политика, к лагерю митингующих у стен Верховной рады были направлены полицейские. Однако там их встретила разъяренная толпа, не желающая выдавать своего предводителя. В ходе столкновений пострадали 11 стражей правопорядка и двое протестующих. Полицейскими был применен слезоточивый газ.
Напомним, 5 декабря сотрудники службы безопасности взяли Саакашвили под стражу, но его быстро освободили единомышленники. После этого политика объявили в розыск. Его подозревают в подготовке государственного переворота.