Саакашвили отказался добровольно идти в прокуратуру. Что происходит на улицах Киева

Лидеру «Движения новых сил» было дано 24 часа, чтобы явиться на допрос, однако добровольно идти в прокуратуру он отказался. Чтобы задержать политика, к лагерю митингующих у стен Верховной рады были направлены полицейские. Однако там их встретила разъяренная толпа, не желающая выдавать своего предводителя. В ходе столкновений пострадали 11 стражей правопорядка и двое протестующих. Полицейскими был применен слезоточивый газ.