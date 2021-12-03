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МИД Венгрии: если бы ЕС сблизился с Беларусью, этого миграционного кризиса не было бы

03 декабря 2021 16:08
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Недальновидность Евросоюза отметили и в Венгрии. Глава МИД страны заявил о том, что политика ЕС в отношении мигрантов провалилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД Венгрии: если бы ЕС сблизился с Беларусью, этого миграционного кризиса не было бы-1

Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии:  
Так называемая политика интеграции в Западной Европе полностью провалилась. На мой взгляд, компетенция в вопросах миграции должна быть возвращена самим странам ЕС. Последние шесть лет показали, что Европейский союз с этой ситуацией справиться не может. Я считаю, что ЕС стал бы намного сильнее, если бы государства контролировали свои границы сами, ведь так гораздо эффективнее.  

МИД Венгрии: если бы ЕС сблизился с Беларусью, этого миграционного кризиса не было бы-4

Кроме того, по словам министра, нынешнего миграционного кризиса можно было избежать, если бы Евросоюз пошел на сближение с Беларусью, вместо того чтобы вводить санкции и обвинять.  

МИД Венгрии: если бы ЕС сблизился с Беларусью, этого миграционного кризиса не было бы-7

Петер Сиярто:  
У Европейского союза была возможность добиться сближения с Беларусью и сделать отношения более тесными. И я бы даже сказал так – если бы он эту возможность использовал, этого миграционного кризиса не было бы.  

# Международная политика # Петер Сийярто # Фотофакт

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