МИД Венгрии: если бы ЕС сблизился с Беларусью, этого миграционного кризиса не было бы

Недальновидность Евросоюза отметили и в Венгрии. Глава МИД страны заявил о том, что политика ЕС в отношении мигрантов провалилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии:

Так называемая политика интеграции в Западной Европе полностью провалилась. На мой взгляд, компетенция в вопросах миграции должна быть возвращена самим странам ЕС. Последние шесть лет показали, что Европейский союз с этой ситуацией справиться не может. Я считаю, что ЕС стал бы намного сильнее, если бы государства контролировали свои границы сами, ведь так гораздо эффективнее.

Кроме того, по словам министра, нынешнего миграционного кризиса можно было избежать, если бы Евросоюз пошел на сближение с Беларусью, вместо того чтобы вводить санкции и обвинять.