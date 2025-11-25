Масштабные наводнения охватили Юго-Восточную Азию

Она затронула 10 провинций на юге страны – здесь пережили сильнейший ливень за столетие. Власти распорядились о срочной эвакуации людей из низинных районов. В пострадавших провинциях развернуты военные и спасательные команды. Ведутся работы по расчистке и восстановлению дорог и инфраструктуры. Туристы, которых накануне эвакуировали из 17 отелей в Хатъяе, не пострадали. Основные курорты Таиланда – Пхукет, Паттайя и Самуи – продолжают работать в штатном режиме.