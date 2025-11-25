Прямой эфир

Масштабные наводнения охватили Юго-Восточную Азию

25 ноября 2025 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштабные наводнения охватили Юго-Восточную Азию. Стихия, вызванная проливными дождями, унесла жизни 13 человек в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные наводнения охватили Юго-Восточную Азию-2

Она затронула 10 провинций на юге страны – здесь пережили сильнейший ливень за столетие. Власти распорядились о срочной эвакуации людей из низинных районов. В пострадавших провинциях развернуты военные и спасательные команды. Ведутся работы по расчистке и восстановлению дорог и инфраструктуры. Туристы, которых накануне эвакуировали из 17 отелей в Хатъяе, не пострадали. Основные курорты Таиланда – Пхукет, Паттайя и Самуи – продолжают работать в штатном режиме.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В США на «чёрную пятницу» ожидается рекордное число покупателей
25 ноября 2025 07:41

В США на «чёрную пятницу» ожидается рекордное число покупателей

Путин и Эрдоган обсудили мирный план США по Украине
25 ноября 2025 07:39

Путин и Эрдоган обсудили мирный план США по Украине

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в НХЛ
25 ноября 2025 07:29

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в НХЛ