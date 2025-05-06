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Трамп заявил, что может назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

06 мая 2025 06:50
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Трамп заявил, что может назвать виновных в подрыве «Северных потоков»-0

Американский президент сделал заявление о том, что Вашингтону известно, кто причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Дональд Трамп обозначил, что на фоне этих сведений нет необходимости американским службам проводить отдельное собственное расследование. Об этом информирует ТАСС.

Лидер Америки также заявил, что Россия к произошедшему отношения не имеет. Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли возможность о начале расследования, Трамп выразил уверенность, что многие знают, кто взорвал трубопроводы.

Американский президент напомнил, что во время своего первого срока на посту главы Америки именно он активно выступал против сооружения «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» трубопровод изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел к власти Джо Байден, он позволил его построить», – сказал Трамп. 

Фото: Pinterest 

# Дональд Трамп

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