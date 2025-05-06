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В Иерусалиме протестующие пытались проникнуть в парламент

06 мая 2025 07:29
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В Иерусалиме группа протестующих пыталась проникнуть в парламент. Предотвратить штурм удалось усиленным нарядом полиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме протестующие пытались проникнуть в парламент-2

Между демонстрантами и силовиками завязалась ожесточенная схватка. В итоге митингующих оттеснили от кнессета. Причиной очередной волны протестов в Израиле стало решение кабмина расширить военную операцию в Газе вплоть до полной оккупации анклава. По мнению израильтян, эта война, которая не пользуется поддержкой как в мире, так и внутри страны, может продолжаться бесконечно.

# Акции протеста

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