В Иерусалиме протестующие пытались проникнуть в парламент

Между демонстрантами и силовиками завязалась ожесточенная схватка. В итоге митингующих оттеснили от кнессета. Причиной очередной волны протестов в Израиле стало решение кабмина расширить военную операцию в Газе вплоть до полной оккупации анклава. По мнению израильтян, эта война, которая не пользуется поддержкой как в мире, так и внутри страны, может продолжаться бесконечно.