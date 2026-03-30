Германию ждет массовое закрытие магазинов

Еще 10 лет назад в Германии насчитывалось около 400 тысяч магазинов. Только в нынешнем году из-за банкротства их станет почти на пять тысяч меньше. Специалисты считают, что причинами кризиса стали снижение покупательской способности населения, рост онлайн-продаж и непомерно высокие цены на аренду и электричество. Опрос, проведенный среди розничных торговцев, дал тревожный результат – только 14 % компаний оценивают свою текущую экономическую ситуацию как нормальную, а каждая вторая в этом году ожидает снижение продаж.