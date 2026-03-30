В Испании сотрудники наземных служб аэропортов устроили масштабную забастовку

Не приступили к труду несколько тысяч сотрудников. Стачка затронула воздушные гавани таких крупных городов, как Мадрид, Барселона, Валенсия, а также курортные – Бильбао, Майорку и Ибицу. Все это происходит в разгар пасхальных каникул, когда в путешествия отправляются миллионы испанцев. Бастующие работники наземных служб требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Как заявили в профсоюзах, стачка бессрочная и будет продолжаться до тех пор, пока требования протестующих не будут удовлетворены.