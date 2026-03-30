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В Испании сотрудники наземных служб аэропортов устроили масштабную забастовку

30 марта 2026 10:41
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Авиаколлапс в Испании. В аэропортах царит хаос, пассажирам постоянно сообщают о массовых задержках рейсов. Причиной стала масштабная забастовка работников наземных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании сотрудники наземных служб аэропортов устроили масштабную забастовку-2

Не приступили к труду несколько тысяч сотрудников. Стачка затронула воздушные гавани таких крупных городов, как Мадрид, Барселона, Валенсия, а также курортные – Бильбао, Майорку и Ибицу. Все это происходит в разгар пасхальных каникул, когда в путешествия отправляются миллионы испанцев. Бастующие работники наземных служб требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Как заявили в профсоюзах, стачка бессрочная и будет продолжаться до тех пор, пока требования протестующих не будут удовлетворены.

# Испания

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