Международная конференция по борьбе с финансированием терроризма завершилась во Франции. Итоги саммита

Новости Франции. Во Франции завершилась международная конференция по борьбе с финансированием терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в дискуссиях приняли представители свыше 70 стран и порядка 20 международных организаций.

По итогам саммита его участники приняли заключительную декларацию, основным посылом которой стало налаживание борьбы с финансированием терроризма. Для решения этой задачи представители стран и организаций призвали к обмену информацией между разведывательными службами, правоохранительными органами, финансовыми предприятиями и представителями промышленности.

Следующая конференция по этому вопросу пройдет в Австралии в 2019 году.