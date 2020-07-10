Прямой эфир

В Сербии снова митинги. Но уже мирные

10 июля 2020 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сербии. Не утихают протесты в Сербии. Вечером 9 июля тысячи граждан вновь вышли на демонстрации против нового ужесточения карантинных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии снова митинги. Но уже мирные-1

Акция, которая собрала несколько тысяч человек у здания скупщины в Белграде, продолжалась 8 часов. В отличие от предыдущих, этот митинг прошёл мирно. Обошлось без столкновений и беспорядков.

В Сербии снова митинги. Но уже мирные-4

Вероятно, активисты избрали такую тактику после выступления премьер-министра страны, которая объявила, что власти отказались от идеи введения комендантского часа, которая и стала причиной волнений. 

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аргентинцы устроили митинги против карантинных мер
10 июля 2020 08:49

Аргентинцы устроили митинги против карантинных мер

Перуанский Хатико. Пёс больше недели ждёт хозяина возле больницы
10 июля 2020 08:42

Перуанский Хатико. Пёс больше недели ждёт хозяина возле больницы

Учёные: организм способен побороть коронавирус ещё до выработки антител
10 июля 2020 06:43

Учёные: организм способен побороть коронавирус ещё до выработки антител