В Сербии снова митинги. Но уже мирные

Новости Сербии. Не утихают протесты в Сербии. Вечером 9 июля тысячи граждан вновь вышли на демонстрации против нового ужесточения карантинных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция, которая собрала несколько тысяч человек у здания скупщины в Белграде, продолжалась 8 часов. В отличие от предыдущих, этот митинг прошёл мирно. Обошлось без столкновений и беспорядков.