В Сербии снова митинги. Но уже мирные

Новости Сербии. Не утихают протесты в Сербии. Вечером 9 июля тысячи граждан вновь вышли на демонстрации против нового ужесточения карантинных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сербии. Не утихают протесты в Сербии. Вечером 9 июля тысячи граждан вновь вышли на демонстрации против нового ужесточения карантинных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция, которая собрала несколько тысяч человек у здания скупщины в Белграде, продолжалась 8 часов. В отличие от предыдущих, этот митинг прошёл мирно. Обошлось без столкновений и беспорядков.
Вероятно, активисты избрали такую тактику после выступления премьер-министра страны, которая объявила, что власти отказались от идеи введения комендантского часа, которая и стала причиной волнений.