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Мэр Москвы Собянин: движение на салатовой ветке метро запустят через несколько часов

11 октября 2023 09:15
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На Люблинско-Дмитровской линии метрополитена в Москве поезд врезался в состав, который стоял на станции «Печатники», пишет ТАСС со ссылкой на сообщение мэра Москвы Сергея Собянина в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 11 октября 2023 года в 10.30 утра станции «Печатники» московского метрополитена перегоняемый в депо поезд без пассажиров совершил накат на состав, находившийся в тот момент на станции. 

Предварительно известно, что машинист поезда травмирован, пассажиры стоявшего на станции состава серьезных травм не получили. Ремонтно-восстановительные мероприятия активно ведутся, чтобы как можно быстрее запустить движение поездов.

# Несчастный случай # Сергей Собянин

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