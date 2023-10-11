Мировой океан содержит около 170 миллионов тонн пластика. Эксперты ООН отметили разрушение экосистем

Мировой океан содержит около 170 миллионов тонн пластика. Ежедневно мусор оседает в воде и запускает цепочку экологических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди угроз эксперты ООН отмечают разрушение экосистем, загрязнение окружающей среды и потерю биоразнообразия планеты. Предотвратить катастрофу призывают многие специалисты, а страны на фоне происходящего вводят новые законы. Так, в Британии запретили продажу одноразовых пластиковых приборов. С 1 октября их не используют ни в магазинах, ни в общепитах.

Анна Диски, сотрудница экологической организации:

Люди производят гораздо больше пластика, чем могут переработать. Эта проблема не решается запретами постфактум. Запрет на пластиковую посуду – лишь капля в море. Нам нужна серьезная стратегия, направленная на сокращение производства.