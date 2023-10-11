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Мировой океан содержит около 170 миллионов тонн пластика. Эксперты ООН отметили разрушение экосистем

11 октября 2023 08:28
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Мировой океан содержит около 170 миллионов тонн пластика. Ежедневно мусор оседает в воде и запускает цепочку экологических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди угроз эксперты ООН отмечают разрушение экосистем, загрязнение окружающей среды и потерю биоразнообразия планеты. Предотвратить катастрофу призывают многие специалисты, а страны на фоне происходящего вводят новые законы. Так, в Британии запретили продажу одноразовых пластиковых приборов. С 1 октября их не используют ни в магазинах, ни в общепитах.

Мировой океан содержит около 170 миллионов тонн пластика. Эксперты ООН отметили разрушение экосистем-1

Анна Диски, сотрудница экологической организации:
Люди производят гораздо больше пластика, чем могут переработать. Эта проблема не решается запретами постфактум. Запрет на пластиковую посуду – лишь капля в море. Нам нужна серьезная стратегия, направленная на сокращение производства.

Мировой океан содержит около 170 миллионов тонн пластика. Эксперты ООН отметили разрушение экосистем-4

Опасные микрочастицы попадают в организмы морских животных. Нередко пластик за еду принимают киты и черепахи. Что чаще всего приводит к их гибели. Самая высокая концентрация пластика сейчас находится в северной части Атлантического океана.

# Экология # Фотофакт

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