В США стартовал Международный фестиваль воздушных шаров

Новости США. В штате Нью-Мехико проходит Международный фестиваль воздушных шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его традиция зародилась в далеком 1972-м. В 2022 году праздник отмечал свое 50-летие. Впрочем, если не брать в расчет пандемию, независимо от года участников на фестивале всегда много.