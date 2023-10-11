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В США стартовал Международный фестиваль воздушных шаров

11 октября 2023 08:29
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Новости США. В штате Нью-Мехико проходит Международный фестиваль воздушных шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его традиция зародилась в далеком 1972-м. В 2022 году праздник отмечал свое 50-летие. Впрочем, если не брать в расчет пандемию, независимо от года участников на фестивале всегда много.

В США стартовал Международный фестиваль воздушных шаров-1

Порядка 600-700 человек поднимаются в воздух, а количество зрителей не сосчитать. Они, как всегда, съезжаются в город Альбукерке. Мероприятие проходит на территории парка, где также открыт Музей воздухоплавания. Запуски воздушных шаров происходят и днем, и ночью. В темное время суток – с использованием внутренней подсветки. А завершается ежедневная программа красочным салютом.

# Фестиваль # Новости США # Фотофакт

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