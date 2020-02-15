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Мексиканские феминистки расписали стены и двери резиденции президента

15 февраля 2020 13:10
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Новости Мексика. Акция в защиту прав женщин в Мехико завершилась актами вандализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мексиканские феминистки расписали стены и двери резиденции президента-1

Представительницы феминистских организаций в центре Мехико требовали от властей активнее бороться с преступлениями против женщин, но манифестация закончилась актами вандализма. Около 10 человек смогли войти в здание Национального дворца – резиденции главы государства, чтобы передать представителям властей петицию.

Мексиканские феминистки расписали стены и двери резиденции президента-4

Переговоры продлились около часа и закончились безрезультатно. В отместку участницы акции расписали стены и двери Национального дворца лозунгами и оскорблениями. 

# Акции протеста # Фотофакт

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