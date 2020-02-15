Прямой эфир

В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447

15 февраля 2020 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Число случаев заражения коронавирусом достигло в Китае почти 64 тысяч, а в остальном мире – 447, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Медики ждут результатов испытания ещё одного антивирусного препарата.

В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447-1

Свыше 25 тысяч врачей и медицинских работников со всех регионов страны прибыли в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, так как местные специалисты не справляются с большим потоком пациентов.

В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447-4

В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка

Власти КНР сообщили еще о 143 умерших и о 2640 новых случаях заражения, что значительно меньше, чем в последние дни, так как был применен более широкий метод диагностики. Количество жертв коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 1523 человек.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка
14 февраля 2020 13:53

В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка

Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем
14 февраля 2020 13:03

Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем

В Канаде из-за протестов в поддержку коренного народа закрыли часть железной дороги
14 февраля 2020 13:02

В Канаде из-за протестов в поддержку коренного народа закрыли часть железной дороги