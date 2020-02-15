В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447

Новости мира. Число случаев заражения коронавирусом достигло в Китае почти 64 тысяч, а в остальном мире – 447, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики ждут результатов испытания ещё одного антивирусного препарата.

Свыше 25 тысяч врачей и медицинских работников со всех регионов страны прибыли в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, так как местные специалисты не справляются с большим потоком пациентов.