В Китае заражено коронавирусом 64 тысячи человек, в мире – 447

Новости мира. Число случаев заражения коронавирусом достигло в Китае почти 64 тысяч, а в остальном мире – 447, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики ждут результатов испытания ещё одного антивирусного препарата.
Новости мира. Число случаев заражения коронавирусом достигло в Китае почти 64 тысяч, а в остальном мире – 447, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики ждут результатов испытания ещё одного антивирусного препарата.
Свыше 25 тысяч врачей и медицинских работников со всех регионов страны прибыли в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, так как местные специалисты не справляются с большим потоком пациентов.
В Китае от коронавируса выздоровела самая пожилая пациентка
Власти КНР сообщили еще о 143 умерших и о 2640 новых случаях заражения, что значительно меньше, чем в последние дни, так как был применен более широкий метод диагностики. Количество жертв коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 1523 человек.