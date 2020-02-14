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Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем

14 февраля 2020 13:03
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Новости США. Первая фаза торговой сделки между США и Китаем вступает в силу. 15 января стороны договорились о дальнейшем расширении доступа к рынкам, чтобы предоставить больше возможностей для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем-1

Согласно первому пакету документов Китай должен в два раза снизить пошлины на американский импорт, закупить у США промышленные товары, энергоносители, сельскохозяйственную продукцию, а также выделить порядка сорока миллиардов долларов на сектор услуг.

Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем-4

Пошлины же на китайские товары со стороны Штатов не отменят пока стороны не перейдут ко второму этапу соглашения. Об этом заявили представители американской администрации.

Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем-7

Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем-9

# Международная политика # Фотофакт

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