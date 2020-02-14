Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем

Новости США. Первая фаза торговой сделки между США и Китаем вступает в силу. 15 января стороны договорились о дальнейшем расширении доступа к рынкам, чтобы предоставить больше возможностей для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Первая фаза торговой сделки между США и Китаем вступает в силу. 15 января стороны договорились о дальнейшем расширении доступа к рынкам, чтобы предоставить больше возможностей для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно первому пакету документов Китай должен в два раза снизить пошлины на американский импорт, закупить у США промышленные товары, энергоносители, сельскохозяйственную продукцию, а также выделить порядка сорока миллиардов долларов на сектор услуг.
Пошлины же на китайские товары со стороны Штатов не отменят пока стороны не перейдут ко второму этапу соглашения. Об этом заявили представители американской администрации.