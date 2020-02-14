Вступает в силу первая фаза торговой сделки между США и Китаем

Новости США. Первая фаза торговой сделки между США и Китаем вступает в силу. 15 января стороны договорились о дальнейшем расширении доступа к рынкам, чтобы предоставить больше возможностей для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно первому пакету документов Китай должен в два раза снизить пошлины на американский импорт, закупить у США промышленные товары, энергоносители, сельскохозяйственную продукцию, а также выделить порядка сорока миллиардов долларов на сектор услуг.