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Мексиканские археологи обнаружили круглое табло майя

17 апреля 2023 11:27
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Новости Мексики. Мексиканские археологи в Чичен-Ице обнаружили круглое табло майя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мексиканские археологи обнаружили круглое табло майя-1

Как предполагают исследователи, его использовали для игры в мяч. Ведь на диске изображены два игрока, рассказали в Мексиканском институте антропологии и истории. За 11 лет раскопок здесь археологи никогда не находили ничего подобного. Поэтому важность диска не переоценить. Да и в целом Чичен-Ица богатый на находки регион. ЮНЕСКО признала город объектом Всемирного культурного наследия. Среди туристов он считается вторым по популярности местом археологических раскопок в Мексике.

# Археология # Новости Мексики # Фотофакт

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