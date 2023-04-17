Мексиканские археологи обнаружили круглое табло майя

Как предполагают исследователи, его использовали для игры в мяч. Ведь на диске изображены два игрока, рассказали в Мексиканском институте антропологии и истории. За 11 лет раскопок здесь археологи никогда не находили ничего подобного. Поэтому важность диска не переоценить. Да и в целом Чичен-Ица богатый на находки регион. ЮНЕСКО признала город объектом Всемирного культурного наследия. Среди туристов он считается вторым по популярности местом археологических раскопок в Мексике.