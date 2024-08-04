Медведев заявил, что обмен заключенными был в пользу РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что обмен пленными между Российской Федерацией и Западом стал самым масштабным в новейшей истории. Об этом пишет РИА Новости.

Также он подчеркнул, что это является результатом сложнейшей работы как российских ведомств, так и их зарубежных партнеров.

«Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чем уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей», – обратил внимание политик.

Он подчеркнул, что Россия должна добиваться своих целей, не заводя дело в тупик, и высоко отозвался о прагматизме и стремлении к компромиссу западных партнеров.