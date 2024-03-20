Медведев увидел пользу в отправке французских военных в Украину

Отправка французских военнослужащих в Украину – гильотина для действующих властей Франции. Об этом сообщил заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Ранее директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным было сделано заявление о том, что Париж занимается подготовкой воинского контингента для отправки в Украину.

По мнению Дмитрия Медведева, французские власти не будут в силах скрыть массовую гибель военнослужащих, что приведет к агрессии со стороны оппозиции страны. «Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок», – отметил политик.