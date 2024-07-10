По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, радикальная смена власти в Киеве способна стимулировать переговорный процесс между Россией и Украиной.

В своем Telegram-канале Медведев разобрал различные варианты событий, которые могут произойти в том случае, если Киев решит принять условия российской стороны, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его встречи с руководством МИД России.

Медведев напомнил, что Москва регулярно заявляет о готовности к переговорам, но при соблюдении ряда условий – признание итогов СВО, которые зафиксированы в Конституции РФ, а также нейтральный статус Украины.

Однако, по словам Медведева, в случае принятия данного предложения Москве необходимо быть осторожнее, потому что переговорный процесс может быть использован в качестве дополнительного времени для перегруппировки ВСУ, а декларациям Украины веры нет. Также есть еще один вариант событий – «новый, третий кровавый майдан», в ходе которого к власти может прийти еще более радикальное руководство.

Дело в том, что Альянс не сможет оказывать помощь явным экстремистам. И также в странах Запада встанет вопрос о признании того факта, что «сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом». И в этом случае Вашингтон подтолкнет Киев к признанию к «признанию итогов войны», объяснил Медведев.