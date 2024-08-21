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Медведев: Россия могла угодить в «переговорный капкан»

21 августа 2024 14:07
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Москва могла попасть в «переговорный капкан», пишет РИА Новости.

По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, «пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств». Такая ситуация могла сложиться в силу ранних переговоров о мире, предложенных международным сообществом и навязанных Киеву, уточнил политик.

Медведев подчеркивает, что после атаки ВС Украины на Курскую область «все встало на свои места» – пришло понимание, что больше переговоров с Киевом не будет «до полного разгрома врага».

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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