Медведев: Россия могла угодить в «переговорный капкан»

Москва могла попасть в «переговорный капкан», пишет РИА Новости.
Москва могла попасть в «переговорный капкан», пишет РИА Новости.
По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, «пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств». Такая ситуация могла сложиться в силу ранних переговоров о мире, предложенных международным сообществом и навязанных Киеву, уточнил политик.
Медведев подчеркивает, что после атаки ВС Украины на Курскую область «все встало на свои места» – пришло понимание, что больше переговоров с Киевом не будет «до полного разгрома врага».