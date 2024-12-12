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Медведев проводит встречу с Си Цзиньпином в Китае

12 декабря 2024 10:07
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином передал «личное послание» от российского президента Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время Медведев находится в Китае с двухдневным визитом. Он отметил свою радость от новой встречи и передал привет и наилучшие пожелания от Путина. 

В декабре 2022 года Медведев также посещал Китай и передал послание от Путина, в котором говорилось о высоком уровне российско-китайского диалога и сотрудничества.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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