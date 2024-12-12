Медведев проводит встречу с Си Цзиньпином в Китае

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином передал «личное послание» от российского президента Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время Медведев находится в Китае с двухдневным визитом. Он отметил свою радость от новой встречи и передал привет и наилучшие пожелания от Путина.

В декабре 2022 года Медведев также посещал Китай и передал послание от Путина, в котором говорилось о высоком уровне российско-китайского диалога и сотрудничества.