Прямой эфир

Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны в Украине

18 мая 2024 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Возможно расширение санитарной зоны к границам Польши или даже на ее территорию, если Запад осуществит отправку дальнобойных ракет Киеву. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», – отметил Медведев.

Политик подчеркнул, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, поставляемые Западом Киеву имеют дальность удара не менее 550 километров.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо
18 мая 2024 08:28

В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо

Заседание парламента Тайваня завершилось кровавым побоищем
18 мая 2024 08:13

Заседание парламента Тайваня завершилось кровавым побоищем

«Флорида» победила «Бостон» и вышла в финал конференции
18 мая 2024 08:12

«Флорида» победила «Бостон» и вышла в финал конференции