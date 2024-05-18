Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны в Украине

Возможно расширение санитарной зоны к границам Польши или даже на ее территорию, если Запад осуществит отправку дальнобойных ракет Киеву. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», – отметил Медведев.

Политик подчеркнул, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, поставляемые Западом Киеву имеют дальность удара не менее 550 километров.