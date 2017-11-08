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МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме

08 ноября 2017 08:35
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Новости Вьетнама. Во Вьетнаме продолжает расти количество жертв сильнейшего тайфуна. По последним данным, в списках погибших уже 90 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме от разрушительного тайфуна погибли уже более 70 человек

МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме-1

Десятки числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие нанесло колоссальный экономический ущерб. Под водой оказались около сотни тысяч построек, затоплены автомагистрали и 30-километровый участок железнодорожного полотна, многие районы обесточены. МЧС России направило в пострадавшую страну самолет с гуманитарной помощью.

# Фотофакт # тайфун

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