МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме продолжает расти количество жертв сильнейшего тайфуна. По последним данным, в списках погибших уже 90 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Вьетнаме от разрушительного тайфуна погибли уже более 70 человек
Десятки числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие нанесло колоссальный экономический ущерб. Под водой оказались около сотни тысяч построек, затоплены автомагистрали и 30-километровый участок железнодорожного полотна, многие районы обесточены. МЧС России направило в пострадавшую страну самолет с гуманитарной помощью.