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Во Вьетнаме от разрушительного тайфуна погибли уже более 70 человек

08 ноября 2017 07:37
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Новости Вьетнама. Во Вьетнаме растет количество погибших в результате мощного тайфуна. В печальных списках уже более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки числятся пропавшими без вести.

Во Вьетнаме от разрушительного тайфуна погибли уже более 70 человек-1

Во Вьетнаме жертвами тайфуна стали около 50 человек

Стихия ударила в 4 ноября, скорость ветра достигала 90 километров в час. Свыше 1000 домов были разрушены, еще столько же пострадали. Обрушенными оказались сотни электрических столбов, многие жители остались без света. В некоторых районах размыты дороги. Занятия в школах отменены.

# Фотофакт # тайфун

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