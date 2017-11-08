Во Вьетнаме от разрушительного тайфуна погибли уже более 70 человек

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме растет количество погибших в результате мощного тайфуна. В печальных списках уже более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки числятся пропавшими без вести.
Новости Вьетнама. Во Вьетнаме растет количество погибших в результате мощного тайфуна. В печальных списках уже более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки числятся пропавшими без вести.
Стихия ударила в 4 ноября, скорость ветра достигала 90 километров в час. Свыше 1000 домов были разрушены, еще столько же пострадали. Обрушенными оказались сотни электрических столбов, многие жители остались без света. В некоторых районах размыты дороги. Занятия в школах отменены.