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В Индии загруженный цементовоз врезался в грузовик: погибли более 10 человек, 15 получили травмы

26 сентября 2016 09:59
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Новости Индии. На юге Индии полностью загруженный цементовоз на полной скорости врезался в небольшой грузовик. Погибли более 10 человек, около 15 получили тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя цементовоза. Он не справился с управлением. Полиция отмечает: жертв и пострадавших могло быть меньше, если бы местные жители не игнорировали запрет ездить в кузовах грузового транспорта, не предназначенного для перевозки людей.

# Аварии # Авария

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