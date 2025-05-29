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Массовые беспорядки в Тель-Авиве – протестующие захватили штаб-квартиру правящей партии

29 мая 2025 11:08
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Массовые беспорядки охватили Тель-Авив. Антиправительственные демонстрации, приуроченные к круглой дате (600 дней продолжается конфликт в Газе), погрузили город в хаос. Сотни демонстрантов штурмом захватили штаб-квартиру правящей партии «Ликуд», лидером которой является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и забаррикадировались там, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые беспорядки в Тель-Авиве – протестующие захватили штаб-квартиру правящей партии-2

Еще тысячи протестующих заблокировали все улицы, прилегающие к зданию, проводили стихийные митинги и жгли костры. Они требовали от правительства добиться немедленного освобождения заложников, которые находятся у боевиков ХАМАС. Демонстранты считают, что власти сознательно срывают мирные переговоры. После недолгих уговоров и просьб покинуть здание и разойтись, которые не увенчались успехом, полиция силой стала выдворять протестующих. В ходе жестких столкновений ранения получили двое полицейских, задержаны более 60 человек.

# Акции протеста # Новости Израиля

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