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Еврокомиссия поддержала воссоединение разлучённых пандемией коронавируса пар

18 августа 2020 07:04
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Евросоюз собирается открыть границы для влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия поддержала воссоединение разлучённых пандемией коронавируса пар-1

Еврокомиссия призвала все страны отменить запрет на въезд для тех, кто состоит в отношениях с гражданами ЕC. Снятие ограничений должно коснуться проживающих в государствах, которые пока не попали в «зеленый список».

Еврокомиссия поддержала воссоединение разлучённых пандемией коронавируса пар-4

Таким образом, если один из влюбленных является гражданином ЕС, то его партнер, по мнению Еврокомиссии, должен иметь возможность легально въехать на территорию союза вне зависимости от гражданства.

Еврокомиссия поддержала воссоединение разлучённых пандемией коронавируса пар-7

Безусловно, для того, чтобы воссоединиться, паре необходимо пройти процедуру «доказательства любви»: предоставить приглашение от партнера, билеты на самолет либо двойное заявление о действительности отношений. На этом фоне в соцсетях даже стал набирать популярность хештег «Любовь не туризм».  

# Коронавирус # Фотофакт

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