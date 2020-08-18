Еврокомиссия поддержала воссоединение разлучённых пандемией коронавируса пар

Евросоюз собирается открыть границы для влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия призвала все страны отменить запрет на въезд для тех, кто состоит в отношениях с гражданами ЕC. Снятие ограничений должно коснуться проживающих в государствах, которые пока не попали в «зеленый список».

Таким образом, если один из влюбленных является гражданином ЕС, то его партнер, по мнению Еврокомиссии, должен иметь возможность легально въехать на территорию союза вне зависимости от гражданства.