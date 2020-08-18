Еврокомиссия поддержала воссоединение разлучённых пандемией коронавируса пар

Евросоюз собирается открыть границы для влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз собирается открыть границы для влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еврокомиссия призвала все страны отменить запрет на въезд для тех, кто состоит в отношениях с гражданами ЕC. Снятие ограничений должно коснуться проживающих в государствах, которые пока не попали в «зеленый список».
Таким образом, если один из влюбленных является гражданином ЕС, то его партнер, по мнению Еврокомиссии, должен иметь возможность легально въехать на территорию союза вне зависимости от гражданства.
Безусловно, для того, чтобы воссоединиться, паре необходимо пройти процедуру «доказательства любви»: предоставить приглашение от партнера, билеты на самолет либо двойное заявление о действительности отношений. На этом фоне в соцсетях даже стал набирать популярность хештег «Любовь не туризм».