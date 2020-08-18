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Горят леса Амазонии, дым распространился по всему Южному полушарию

18 августа 2020 10:16
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Леса Амазонии охвачены огнем. Дым от возгораний распространился по всему Южному полушарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сложившейся ситуации есть угроза, что важные для всего мира тропические леса превратятся в сухую саванну.

Горят леса Амазонии, дым распространился по всему Южному полушарию-1

Напомним, их называют «легкими планеты». Они чрезвычайно важны в регулировании климата и ежегодно поглощают миллионы тонн выбросов углерода.

Горят леса Амазонии, дым распространился по всему Южному полушарию-4

Число лесных пожаров в Бразилии в 2020 году самое большое за последние 10 лет. В некоторых случаях возгорания здесь возникли из-за умышленного поджога. Дым от пожаров содержит вредные частицы, которые разносятся на тысячи километров. Ситуацию усугубляют и масштабные пожары в Калифорнии.

# Пожар # Фотофакт

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