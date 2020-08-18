Горят леса Амазонии, дым распространился по всему Южному полушарию

Леса Амазонии охвачены огнем. Дым от возгораний распространился по всему Южному полушарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сложившейся ситуации есть угроза, что важные для всего мира тропические леса превратятся в сухую саванну.
Леса Амазонии охвачены огнем. Дым от возгораний распространился по всему Южному полушарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сложившейся ситуации есть угроза, что важные для всего мира тропические леса превратятся в сухую саванну.
Напомним, их называют «легкими планеты». Они чрезвычайно важны в регулировании климата и ежегодно поглощают миллионы тонн выбросов углерода.
Число лесных пожаров в Бразилии в 2020 году самое большое за последние 10 лет. В некоторых случаях возгорания здесь возникли из-за умышленного поджога. Дым от пожаров содержит вредные частицы, которые разносятся на тысячи километров. Ситуацию усугубляют и масштабные пожары в Калифорнии.