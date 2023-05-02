Массовая авария в США – погибли как минимум 6 человек, более 30 получили ранения

На шоссе в Иллинойсе столкнулись около сотни автомобилей, в том числе 30 грузовиков, два из них загорелись. По информации властей, количество жертв может увеличиться, так как несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Причиной ЧП послужила пыльная буря, которая накрыла шоссе. Как говорят очевидцы, за несколько секунд солнечный день превратился в ночь, а видимость упала до ноля. В этих условиях многие не успели вовремя притормозить и машины на полной скорости стали врезаться друг в друга.