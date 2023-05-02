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Массовая авария в США – погибли как минимум 6 человек, более 30 получили ранения

02 мая 2023 07:39
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Новости США. Как минимум шесть человек погибли, более 30 получили ранения в массовой аварии в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Массовая авария в США – погибли как минимум 6 человек, более 30 получили ранения-1

На шоссе в Иллинойсе столкнулись около сотни автомобилей, в том числе 30 грузовиков, два из них загорелись. По информации властей, количество жертв может увеличиться, так как несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Причиной ЧП послужила пыльная буря, которая накрыла шоссе. Как говорят очевидцы, за несколько секунд солнечный день превратился в ночь, а видимость упала до ноля. В этих условиях многие не успели вовремя притормозить и машины на полной скорости стали врезаться друг в друга.  

# Авария в США # Новости США # Фотофакт

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