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Масштабные пожары в Боливии охватили тысячи гектаров тропических лесов

18 октября 2023 19:53
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Новости Боливии. В Боливии полыхают джунгли Амазонки. Масштабные пожары охватили уже тысячи гектаров тропических лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные пожары в Боливии охватили тысячи гектаров тропических лесов-1

Пламя уничтожило треть крупного национального парка. По данным властей, на данный момент зафиксировано 12 очагов возгорания, многие из которых находятся в труднодоступных местах. Сейчас предпринимаются все попытки остановить стихию. С огнем борются сотни пожарных, на помощь которым пришли местные жители.

# Пожар # Новости Боливии # Фотофакт

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