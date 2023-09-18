Маск заявил, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию

Миллиардер Джоржд Сорос намерен уничтожить западную цивилизацию. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск, передает РИА Новости.

Маск высказал такое мнение в соцсети Х в ответ на обвинения в адрес Сороса в усугублении миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза. Издание Guardian в свою очередь отмечает, что фонд миллиардера занимается в том числе и вопросами безопасности мигрантов, беженцев и лиц, которые ищут убежище.

Ранее Маск высказывался о желании подать в суд на фонд Сороса, чтобы остановить подавление свободы слова. В мае текущего года он обвинил основателя фонда в том, что тот испытывает ненависть к человечеству.

Деятельность фонда Сороса критикуют из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации. Суть многочисленных обвинений также заключалась в том, что при его участии происходила смена власти в некоторых странах. Сам Сорос не отрицает, что его деньги оказали влияние, в частности, на проведение в Украине «оранжевой революции» в 2004 году и «евромайдана» в 2013-м. Во многих государствах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.