Трамп намерен поладить с Зеленским, хотя раньше называл его диктатором

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее называл президента Украины Владимира Зеленского диктатором, он сказал, что «уважает» его в пятницу перед их встречей. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его», – сказал он.
Фото: Instagram_realdonaldtrump
Трамп заявил, что эти двое «очень хорошо поладят», и отметил, что США предоставили Украине много военного оборудования и денег.
В четверг Трамп удивился, что ранее назвал Зеленского диктатором, и признался, что их взаимоотношения стали «раздражающими».
Ранее лидер Америки раскритиковал Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и обвинил его в желании продолжить конфликт с Россией ради финансовой выгоды.