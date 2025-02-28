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Трамп намерен поладить с Зеленским, хотя раньше называл его диктатором

28 февраля 2025 10:49
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Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее называл президента Украины Владимира Зеленского диктатором, он сказал, что «уважает» его в пятницу перед их встречей. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его», – сказал он.

Трамп намерен поладить с Зеленским, хотя раньше называл его диктатором-1

Фото: Instagram_realdonaldtrump

Трамп заявил, что эти двое «очень хорошо поладят», и отметил, что США предоставили Украине много военного оборудования и денег.

В четверг Трамп удивился, что ранее назвал Зеленского диктатором, и признался, что их взаимоотношения стали «раздражающими».

Ранее лидер Америки раскритиковал Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и обвинил его в желании продолжить конфликт с Россией ради финансовой выгоды.

# Международная политика

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