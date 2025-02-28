Трамп намерен поладить с Зеленским, хотя раньше называл его диктатором

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее называл президента Украины Владимира Зеленского диктатором, он сказал, что «уважает» его в пятницу перед их встречей. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его», – сказал он.