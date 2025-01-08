Маск сходит с ума и становится опасным для США – Daily Beast

По мнению Абрамсона, «Маск сходит с ума». В течение 2 лет исследователь наблюдает за жизнью миллиардера в Сети. Если учитывать, что Маск сам говорит о влиянии на него потребления наркотиков, психических заболеваний, стресса, то появился риск, что Маск болен, отметил Абрамсон.

Также он считает, что в случае психической нестабильности у Маска, под угрозу попадает общество Штатов по причине его влияния в области экономики и политики.