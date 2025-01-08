Маск сходит с ума и становится опасным для США – Daily Beast

Исследователь, составляющий биографию американского предпринимателя Илона Маска, Сет Абрамсон заявил, что психика американского инженера непрерывно ослабевает, пишет РИА Новости.
Исследователь, составляющий биографию американского предпринимателя Илона Маска, Сет Абрамсон заявил, что психика американского инженера непрерывно ослабевает, пишет РИА Новости.
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По мнению Абрамсона, «Маск сходит с ума». В течение 2 лет исследователь наблюдает за жизнью миллиардера в Сети. Если учитывать, что Маск сам говорит о влиянии на него потребления наркотиков, психических заболеваний, стресса, то появился риск, что Маск болен, отметил Абрамсон.
Также он считает, что в случае психической нестабильности у Маска, под угрозу попадает общество Штатов по причине его влияния в области экономики и политики.