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Маск сходит с ума и становится опасным для США – Daily Beast

08 января 2025 07:15
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Исследователь, составляющий биографию американского предпринимателя Илона Маска, Сет Абрамсон заявил, что психика американского инженера непрерывно ослабевает, пишет РИА Новости.

Маск сходит с ума и становится опасным для США – Daily Beast-1

Фото: Pinterest

По мнению Абрамсона, «Маск сходит с ума». В течение 2 лет исследователь наблюдает за жизнью миллиардера в Сети. Если учитывать, что Маск сам говорит о влиянии на него потребления наркотиков, психических заболеваний, стресса, то появился риск, что Маск болен, отметил Абрамсон.

Также он считает, что в случае психической нестабильности у Маска, под угрозу попадает общество Штатов по причине его влияния в области экономики и политики.

# Международная политика # Илон Маск

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