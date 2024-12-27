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Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

27 декабря 2024 09:29
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По мнению Илона Маска, Земля через 500 млн лет станет непригодной для проживания из-за расширения Солнца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой.

Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни-1

Фото: pixabay

В соцсети Х он написал, что Солнце взорвется уже через пять миллиардов лет, и Марс может оказаться лучшим шансом для человечества.

В сентябре он сказал, что человечество должно освоить межзвездные путешествия, иначе оно может исчезнуть.

# Наука

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