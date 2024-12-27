Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

По мнению Илона Маска, Земля через 500 млн лет станет непригодной для проживания из-за расширения Солнца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой.

В соцсети Х он написал, что Солнце взорвется уже через пять миллиардов лет, и Марс может оказаться лучшим шансом для человечества.

В сентябре он сказал, что человечество должно освоить межзвездные путешествия, иначе оно может исчезнуть.