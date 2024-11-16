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Маск пообещал найти и уничтожить тех, кто обвинил его в связях с РФ

16 ноября 2024 14:01
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В социальной сети X Илон Маск обещал «найти и уничтожить» тех, у кого есть обвинения в его связях с Москвой. Это был ответ на письмо члена сенатского Комитета по международным отношениям Джинн Шахин и Джека Рида, которые призвали провести проверку его связей с властями России. Об этом пишет РИА Новости.

Сенаторы заявили, что если их обвинения будут подтверждены, Маска следует исключить из числа участников правительственных закупок.

Маск назвал сенаторов марионетками и пообещал разобраться, кто стоит за всеми этими обвинениями. Призыв к проведению расследования прозвучал на фоне планов Дональда Трампа по возвращению в Белый дом. Маск, затративший более 119 миллионов долларов на избирательную кампанию Трампа, был назначен одним из руководителей нового департамента по улучшению эффективности работы правительства Штатов.

# Международная политика # Дональд Трамп # Илон Маск

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